Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2018 sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette olan 431 AVM’nin, yaklaşık 13 milyon metrekare alanda hizmet verdiğini hatırlatan başkan Altaş, “İnşaatı devam eden projelerin tamamlanmasıyla, 2021’de AVM sayısı 469’a çıkacak. Hayatın nabzını tutan, vatandaşlarımızın ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği, güvenli ticaretin merkezi AVM’ler; istihdama ve ekonomiye sağladıkları katkı dolayısıyla da büyük önem taşıyor. Sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla derneğimizin faaliyetlerine yeni dönemde hızlı ve etkin bir şekilde devam edeceğiz” dedi.