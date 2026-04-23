UEFA, ciddi sakatlık durumunda uyulması gereken prosedürlere uyulmaması ve "Sarsıntı Protokolü İhlali" maddesinden Shakhtar Donetsk ve Teknik Direktör Arda Turan'a ayrı ayrı ceza verdi.

Shakhtar Donetsk'in 9 Nisan'da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada kafa travması yaşayan Isaque'nin oyundan alınmaması nedeniyle UEFA ceza verdi.

SHAKHTAR VE TURAN'A CEZA

TOPLAM 50 BİN AVRO PARA CEZASI

UEFA, Shakhtar Donetsk'e 10 bin euro, Arda Turan'a ise 20 bin euro para cezası verdi. Öte yandan kulübe, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline yönelik sarsıntı eğitimi düzenleme zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Shakhtar Donetsk, "Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj iletilmesi" maddesinden de 20 bin euro para cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ekibinin yıldızı Isaque, 5. dakikada kafa travması yaşamış sağlık heyetinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti. Ancak 19 yaşındaki futbolcu 24. dakikada daha fazla sahada kalamamış ve oyundan çıkmıştı.

