Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

100 bin öğrencinin bulunduğu Sakarya Üniversitesi’nin hemen yanı başında konumlanan ve 2 bin 424 yatak kapasitesine sahip Univa Sakarya’da büyüklüğü 144 ile 220 metrekare arasında değişen 10 adet ticari alan, ön talep sürecinde yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıcalıklı bir projeye imza attıklarını belirten Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, “Cazip ödeme seçenekleri ve yüksek kazanç potansiyeliyle ön plana çıkan Univa Sakarya bölgenin buluşma noktası olacak. Projemizde yer alan ticari alan satışlarımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.