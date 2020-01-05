Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 24,6

TÜİK verileri üzerinden yaptıkları araştırmada Türkiye’de 81 ilin ipotekli konut satış oranlarını ortaya koyduklarını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, krediyle satış olarak da bilinen ipotekli konut satış oranının Türkiye genelinde yüzde 24,6 olarak gerçekleştiğini ifade ederken “Türkiye haritasında doğuya doğru gittiğimizde bu oranın kademeli olarak düştüğünü; kuzey illerimizde ise bu oranın zirve yaptığını görüyoruz” dedi.

ARTVİN VE ARDAHAN ZİRVEDE

İstatistiklere göre; Türkiye’de ipotekli konut satış oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 38,6’lık oranla Artvin olduğunu söyleyen Gökhan Taş “Bir diğer deyişle, Artvin’de her 100 konutta 38’inin el değiştirmesi için banka kredisi kullanılmış durumda. Artvin’i, yüzde 34,9’luk oranla Ardahan takip ediyor. İlk 10’daki diğer şehirler ise Bilecik, Manisa, Adana, Denizli, Zonguldak, Ankara, Amasya ve Kırklareli olarak sıralanıyor” dedi.