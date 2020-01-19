Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Şirketin Kurucu Ortağı Giovanna Guzman, son 2 yıl içerisinde sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğini söyledi.

Guzman, "Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Bu yatırımların önümüzdeki 2 yıl boyunca yüzde 20 civarında artacağını düşünüyorum. Türklerin ABD'de konut almalarının birçok avantajı var. Kira getirisi Türkiye'ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Son 5 senede şirket olarak birçok Türk yatırımcıya değişik projelerden 500 bin ile 6 milyon dolar arasında fiyatları olan gayrimenkuller sattık" diye konuştu. Cengiz Bayırlı da yatırımcılara senelik minimum net yüzde 10 getiri sağlandığını anlattı.