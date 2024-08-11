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Haberler > Emlak > Su ve enerji israfı artıyor... Yeşil ve çevreci dönüşmeliyiz!

Su ve enerji israfı artıyor... Yeşil ve çevreci dönüşmeliyiz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Su ve enerji israfı artıyor... Yeşil ve çevreci dönüşmeliyiz!

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevreci ve yeşil binaların önemi su kıtlığının yaşandığı ve iklim krizini arttığı bu yıllar çok daha kritik hale geldi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Çevreci ve yeşil binaların önemi her geçen gün daha da artıyor. Özellikle su kıtlığının yaşandığı ve iklim krizini arttığı bu yıllar çok daha kritik… 

Geleceğe yönelik bu tür binaların sayısının artması önemli. Bu sebeple kentsel dönüşüm ‘yeşil bina’ formatıyla yapılması gerek. Sektör oyuncuları “Londra’da çevreci bazı binalarda bir atık su 8 kere kullanılıyor. Biz de kentsel dönüşüm sürecinde, yeşil binalar için çalışmalıyız. Yatırım seviyesi belki 10 bin dolar ile 500 bin dolara kadar olan bir makasta binaya yapılacak çevresel faktörlerle, gri su atıkları, enerji panelleri, yağmur sularının toplanması sağlanabilir. Bu zorunlu olması lazım. Vatandaşa da bu yatırımın iki sene sonra geri dönüşünün sağlanacağını anlatmalıyız. Bugün su kıtlığını konuşuyoruz. Onun yerine ‘su kullanımını nasıl azaltırız’ bunları konuşmalıyız. Çünkü bir diş fırçalamada, el yıkamada akıp giden su tüketimi çok ciddi. O yüzden binalarda çevresel etki, zorunlu olmalı” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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