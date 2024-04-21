Eskişehir'de taraftar minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Nisan 2024 23:53 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 00:13 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de polis aracı ile taraftar grubunu taşıyan minibüsün de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aralarında yol kenarında bekleyen taraftarların da bulunduğu toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.