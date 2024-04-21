Eskişehir'de taraftar minibüsü zincirleme kazaya karıştı, çok sayıda yaralı var
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
Eskişehir'de polis aracı ile taraftar grubunu taşıyan minibüsün de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aralarında yol kenarında bekleyen taraftarların da bulunduğu toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında meydana geldi.
TARAFTAR MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ankara temsilcisi 1926 Polatlı Belediye'nin Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izleyen taraftarları taşıyan Samet Işık (28) idaresindeki 06 HO 1018 plakalı minibüs, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Sakine Özpamuk (46) yönetimindeki 06 BAA 219 plakalı otomobille çarpıştı.
YOL KENARINDA BEKLEYEN TARAFTAR GRUBUNA ÇARPTI
Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibi güvenlik önlemi alarak hasarlı kaza için tutanak hazırladığı esnada, B.Ö'nün (30) kullandığı 38 NT 934 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası araçtan inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı.
10 KİŞİ YARALANDI
Akşam saatlerinde yaşanan kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Polatlı ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı