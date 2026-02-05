Kaydet

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Balıklar Kayası Kavşağı’nda gerçekleştirdiği denetimler sırasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. Yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle toplam 69 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Motosikleti yediemin otoparkına çekilen şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, kaçış anları Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri kameralarına yansıdı.

