Gençlerin kavgası kanlı bitti! Bıçaklayıp yürüyerek uzaklaştı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde iki genç grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yeniden alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Esnafın ayırmasına rağmen tekrar bir araya gelen grupta M.K., Mustafa Ö.’yü bacağından bıçakladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
