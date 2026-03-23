Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde, İslahiye-Suriye tren hattı üzerindeki hemzemin geçitte yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TCDD’ye ait M.Ş. idaresindeki yol bakım otosu, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 66 yaşındaki H.P. yönetimindeki 27 S 6781 plakalı okul servisine hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis aracında o esnada şans eseri hiçbir öğrencinin bulunmaması, olası bir büyük can kaybının önüne geçerek derin bir nefes aldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza anının bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde trenin gelişi ve servis aracına temas anı tüm çıplaklığıyla görülürken, emniyet güçleri kazanın meydana geldiği geçitteki dur ikazlarına uyulup uyulmadığına ve sürücü kusurlarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

