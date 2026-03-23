İran Savaşı 24. gününde sürerken, ABD hassas mühimmatlarla İran askeri hedeflerine agresif saldırılarını sürdürüyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 24. güne girildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylerken İran tarafından yalanlama gelmişti

Orta Doğu'da bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin İran'a saldırıları ise devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik devam eden saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. CENTCOM açıklamasında, "ABD kuvvetleri, İran askeri hedeflerini hassas mühimmatlarla agresif bir şekilde vurmaya devam ediyor" dedi.

