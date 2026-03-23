Trump “anlaşma” dedi ama saldırılar sürüyor!
İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğine dair açıklamalara İran'dan yalanlama gelirken, ABD ordusu İran askeri hedeflerine hassas mühimmatlarla saldırılarını sürdürüyor.
- ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 24. gününe girdi.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtmiş ve telefon görüşmesi yapılabileceğini söylemişti.
- İran tarafından bu açıklamalar yalanlandı.
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin İran askeri hedeflerini hassas mühimmatlarla agresif bir şekilde vurmaya devam ettiğini duyurdu.
- CENTCOM, devam eden saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı.
İran Savaşı 24. gününde sürerken, ABD hassas mühimmatlarla İran askeri hedeflerine agresif saldırılarını sürdürüyor.
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 24. güne girildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylerken İran tarafından yalanlama gelmişti
Orta Doğu'da bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin İran'a saldırıları ise devam ediyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik devam eden saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. CENTCOM açıklamasında, "ABD kuvvetleri, İran askeri hedeflerini hassas mühimmatlarla agresif bir şekilde vurmaya devam ediyor" dedi.
