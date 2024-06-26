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10 Ekim Ankara Gar Saldırısı davasında karar çıkmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
10 Ekim Ankara Gar Saldırısı davasında karar çıkmadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2015 yılında Ankara Tren Garı Meydanı'nda IŞİD'in düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davanın karar duruşması 1 Temmuz'a ertelendi.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı'nda IŞİD'in düzenlediği terör saldırısında 101 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davanın karar duruşması 1 Temmuz’a ertelendi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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