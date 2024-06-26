10 Ekim Ankara Gar Saldırısı davasında karar çıkmadı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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2015 yılında Ankara Tren Garı Meydanı'nda IŞİD'in düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davanın karar duruşması 1 Temmuz'a ertelendi.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı'nda IŞİD'in düzenlediği terör saldırısında 101 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davanın karar duruşması 1 Temmuz’a ertelendi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı