10 yıl kesinleşmiş cezası olan firari FETÖ'cü Isparta'da yakalandı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü B.A. yakalandı. Yakalanan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Isparta genelinde polis ekipleri tarafından şüpheli şahıslara karşı incelemeler devam ediyor. Şehirde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Isparta'da polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalandı. Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı