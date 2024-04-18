100 bin TL'lik dalgınlık! Tır şoförünün yardımına otobüs şoförü yetişti

Antalya’da içinde 100 bin TL’si bulunan poşeti halk otobüsünde unutan tır şoförünün imdadına, otobüsün şoförü yetişti. Halk otobüsü şoförü koltuktaki poşeti alıp parayı teslim ederken, parasına kavuşan tır şoförü meslektaşına, "Allah tuttuğunu altın etsin" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır şoförü Hakan Demirel, içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu. Gitmek istediği noktaya gelen Demirel, poşeti koltukta unutup durakta indi.

Bir süre sonra para dolusu poşeti unuttuğunu fark eden Demirel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi. Çağrı merkezine düşen ihbarın ardından halk otobüsü şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu.

Otobüsteki koltukları kontrol eden Türk, o sırada başka bir yolcunun oturduğu koltuğun hemen yanındaki koltukta poşeti muhafaza altına aldı, tekrar iletişime geçilen meslektaşına teslim etti.

'BAKIN HİÇ AÇMADIM, GÖRÜYORSUNUZ'

Tır şoförünün halk otobüsüne binişi, poşet dolu parayı koltukta unutması ve ardından otobüsten inmesi araç güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, halk otobüsüne binen Hakan Demirel, durağa yaklaştığında poşeti koltukta unutup ayağa kalkıyor ve otobüsün durmasıyla birlikte durakta araçtan iniyor. Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor. Durumun ihbar edilmesinin ardından da halk otobüsü şoförü Ali Türk’ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, “Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var” sözleri de görüntülere yansıdı.

'ALLAH TUTTUĞUNU ALTIN ETSİN'

Olayı anlatan Hakan Demirel, yolculuk esnasında telefon geldiğini belirterek, "O dalgınlıkla poşeti unuttum. 100 bin TL vardı. Otobüs gidince farkına vardım. İnternetten çağrı merkezinin numarasını buldum ve hemen yardımcı oldular. Ben şoför arkadaşımızı ilk defa görüyorum. Allah tuttuğunu altın etsin" dedi.

Araçlardaki takip sistemi ile vatandaşların ya da şoförlerin yaşadığı sıkıntıların tespit edilebildiğini kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül, "Bu şekilde unutulan çok eşyalar oluyor. Kamerayla teyit edildikten sonra sahiplerine teslim ediyoruz. Burada şoför Ali kardeşime duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız eşyalarını unuttuklarında bizleri arayabilir" diye konuştu.