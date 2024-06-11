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14 ilde 'paravan şirket' operasyonu: 'Sibergöz-44'te 107 şüpheliye gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen 'Sibergöz-44' operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen 'Sibergöz-44' operasyonunda 45 farklı paravan şirketle dolandırıcılık yapan 107 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. "Siber devriyelerimiz 7/24 görevinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyen Yerlikaya, operasyona dair şu detayları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında;

İSTANBUL:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım, Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 Milyon TL haksız kazanç sağlayan ve

45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda;
Bir e-ticaret sitesi üzerinden “Forklift, Çekme Karavan v.b” ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli, Kapora Bedeli” adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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