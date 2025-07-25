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15 Temmuz Derneği'nden çıkarma: Darbeci FETÖ dört kıtada anlatılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz Derneği&#039;nden çıkarma: Darbeci FETÖ dört kıtada anlatılacak
FETÖ, Darbe Girişim, 15 Temmuz Derneği, Şehitler, Gazi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Derneği, FETÖ'nün karanlık yüzünü ve darbe girişimini dünya kamuoyuna anlatmak için 54 ülkeyi ziyaret edecek.

YAHYA ERKILIÇOĞLU - 15 Temmuz Derneği, FETÖ’yü ve hain darbe girişimini 54 ülkede gazi ve şehit yakınıyla anlatacak. İlk olarak 13 ülke ziyaret edilecek. Şehitlerin eşleri veya birinci dereceden yakınları, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını yabancılara aktaracak.

Proje hakkında Çamlıca’da bilgiler veren Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç “Biz bedel ödedik. Bu bedeli öderken onların çirkin yüzünü dünyaya anlatmış olduk. Şimdi de ‘bizim yaşadığımız problemleri siz de yaşamayın’ demek için diğer ülkelere gidiyoruz” dedi.

Yıl boyu etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Turunç, gidilecek bazı ülkeleri şu şekilde sıraladı:

  • Balkanlarda; Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya,
  • Asya’da; Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bangladeş, Japonya,
  • Avrupa’da; Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan ve Estonya,
  • Afrika’da; Cezayir, Güney Afrika, Etiyopya ve Tanzanya,
  • Amerika’da; Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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