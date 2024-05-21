17 ilde 'Narkoçelik-18' operasyonu! 272 zehir taciri yakalandı

17 İlde düzenlenen 'Narkoçelik-18' operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Türkiye, zehir tacirleriyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Peş peşe düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi, çok sayıda zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-18' operasyonlarında; 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

"TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan bilgiler şöyle:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 210 ekip ve 865 jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "NARKOÇELİK-18” operasyonları düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

380 bin adet uyuşturucu hap,

9 kg eroin,

6 kg kubar esrar ile

Muhtelif miktarda metamfetamin, kokain ve bonzai ele geçirildi.

40 Sokak Satıcısı yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

15 milyon 836 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

719 kg toz esrar,

120 kg kubar esrar ve

57 bin 500 adet kök kenevir ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

18,5 kg eroin ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

73 Sokak Satıcısı yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg kubar esrar,

408 gr metamfetamin ile

Muhtelif miktarda uyuşturucu hap, skunk ve toz esrar ele geçirildi.

11 Sokak Satıcısı yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai, skunk, kenevir tohumu ve metamfetamin ele geçirildi.

103 Sokak Satıcısı yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda;

12.5 Lt sıvı metamfetamin ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

10 kg kubar esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

900 gr eroin ile

142 kg uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

10,5 kg toz esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai ve kenevir ele geçirildi.

24 Sokak Satıcısı yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda skunk ve kök kenevir ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

1 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

6,5 kg toz esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

2 bin 751 adet uyuşturucu hap ile

Muhtelif miktarda kokain ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

Muhtelif miktarda esrar ve kök kenevir ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

Muhtelif miktarda bonzai ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."