19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Tamer sırra kadem bastı. İsmail Tamer'in son olarak Suriye uyruklu bir başka gençle gezerken görüldüğü o günden sonra Suriyeli gence de ulaşılamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber alınamıyor.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler önce Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinde çalışma başlattı. Kayıp gencin en son Suriye uyruklu bir başka gençle beraber olduğu tespit edildi. Suriye uyruklu gençten de o günden sonra haber alınamadığı öğrenildi.

Son olarak üzerinde bol kesim İtalyan kumaş pantolon, siyah gömlek, aksesuar olarak da gözlük ve başında kasket olduğu bildirilen İsmail Tamer için bulunması ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan da yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.