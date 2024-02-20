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    • Haberler > Gündem > 2 kadın otobüste saç baş birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, yolcular zor ayırdı

    2 kadın otobüste saç baş birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, yolcular zor ayırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Otobüs, Kavga, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken diğer yolcuları öfkeli kadınları zor ayırdı.

    Sultanbeyli’de iddiaya göre, seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

    Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, otobüste bulunan bazı vatandaşların kadınları ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor. Otobüste bulunan çocukların ise korkarak çığlık attıkları duyuluyor.

    2 kadın otobüste saç baş birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, yolcular zor ayırdı

    2 kadın otobüste saç baş birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, yolcular zor ayırdı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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