İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

25 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde il jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

125 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi 125 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası