26 ilde 'Narkoçelik-31' operasyonu! 91 zehir taciri yakalandı

26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı, 55'i tutuklandı.

Uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-31' operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını ve 55’inin tutuklandığını açıkladı.

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre; Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik "Narkoçelik-31" operasyonları düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca operasyonlarda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.