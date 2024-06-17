41 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı kıskıvrak yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
'Silahlı yağma' suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan R.T., Bursa emniyeti tarafından kıskıvrak yakalandı. 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı R.T.'yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
41 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR
Son olarak yapılan çalışmada 'silahlı yağma' suçundan hakkında 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.T.'yi yakalamak için çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada ekipler, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı R.T.'yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı