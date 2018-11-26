Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 5 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 18'i, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanması, diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına hükmetti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartları uygulanması istenen 9 şüpheli ile tutuklanması talep edilen 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesini kararlaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Kasım 2018'de ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 32 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Karar doğrultusunda 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 18'ini gözaltına almıştı.