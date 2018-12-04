Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlıkla sürdüren “Alparslanlar” ve “Kılıçlar” adlı özel birlik, yaklaşık 2,5 yılda sorumluluk alanlarında PKK’lı 40 teröristi etkisiz hâle getirdi. Muş Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Ali Yıldırım, “Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız” dedi
PKK’nın korkulu rüyası oldular
04.12.2018 - 07:07 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren, jandarmanın özel harekât ve komando birliği, teröristlerin korkulu rüyası oldu.
Etiketler : PKK,
591709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591709.aspx
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