Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlıkla sürdüren “Alparslanlar” ve “Kılıçlar” adlı özel birlik, yaklaşık 2,5 yılda sorumluluk alanlarında PKK’lı 40 teröristi etkisiz hâle getirdi. Muş Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Ali Yıldırım, “Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız” dedi