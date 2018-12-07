Yangın, saat 02.00 sularında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Engin sokaktaki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ev birden alevler içinde kaldı. Evde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokaklardaki hatalı park sonucu itfaiye yangına ulaşmakta zorluk çekti.
MAHSUR KALANLAR BALKONDAN ÇIKARILDI
Yangından mahsur kalan ve çocuk olan P.K., G.K, K.K, E.K, alt komşu Koray Güllüoğlu isimli vatandaş tarafından evin arka balkonundan kurtarıldı. Babaanne Fatma K., anne Nehir K., ile baba Dursun K., itfaiye ekipleri tarafından ön balkondan çıkarıldı.