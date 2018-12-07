Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 02.00 sularında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Engin sokaktaki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ev birden alevler içinde kaldı. Evde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokaklardaki hatalı park sonucu itfaiye yangına ulaşmakta zorluk çekti.



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