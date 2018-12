Türkiye Gazetesi

Adalet, 15 Temmuz’un simge davalarından birinde daha hükmünü verdi. Kalkışma gecesi Çengelköy’de yere yatırdığı vatandaşlara “it sürüleri” diye haraket yağdıran ve sivillere ateş açılması emrini veren dönemin Kuleli Askerî Lisesi Komutanı Mürsel Çıkrıkçı ile Muammer Aygar’ın da olduğu bulunduğu 103’ü asker, 14’ü polis 117 sanık dün son defa hâkim karşısına çıktı.

Silivri’deki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 51. duruşmada eski albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı’yı toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezasına çarptırdı. 26 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık müebbet hapis cezası aldı. İradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı gerekçesiyle 57’si er 7’si askeri öğrenci olan toplam 64 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkeme, 14’ü eski polis memuru olan 16 sanığı ise “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçundan on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak, duruşmalardaki iyi hâllerinden dolayı sanıkların cezalarını on iki yıl altışar ay hapse düşürdü. Bu 16 sanığın tahliyesine hükmedildi.



ADİL HÜKÜM ÇIKTI

Mahkeme geçitli suç kuralları nazara aldı. Duruşmayı takip eden Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı, mahkemeden adil bir karar çıktığını söyledi. Sarı şöyle dedi: İstanbul’da 53 darbe davası vardı. 44’üncüsüyde karar çıktı. Bu önemli bir davaydı. Sanıkların doğrudan tamamı hakkında, bütüncül bir yaklaşımla karar verilmedi. Adaleti öncelendi. Sanıkların her birinin eylemleri dikkate alındı. Bu bakımdan adil hüküm verilmediğini söyleyen FETÖ’cülere de cevap oldu. Baş sanık Mürsel Çıkrıkçı ‘Bir avuç kaldık diye verdiğimiz sözden dönecek değiliz’ dedi. Bu söz, ortada örgütsel bir direnç olduğunu gözler önüne serdi. Salon tıklım tıklım doluydu. Milletimiz şehit yakınlarını ve gazileri yalnız bırakmadı. Millet eliyle darbecilerden hesap soruldu.”

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz de müşteki avukatlarıyla birlikte yaptığı açıklamada “50 sanık çeşitli suçlardan ceza aldı. İstinaf ve Yargıtay sürecinin de takipçisi olacağız. Davanın, geçmiş davalarda yapılan yargılamalardan farklı bir tarafı var. Bugün erlerle ceza verilmedi. Bir kısım meslektaşlarımızın içine sinmemiş olabilir. Ama bu davada yargılanan albay dahi beraat edebildi. Beraat etti. Burada sanıkların rütbeleri değil, eylemlerine bakılıp cezalandırıldı. Geçmişte Türkiye’de yaşadığımız Balyoz ve Ergenekon davasındaki torba yargılamaları yapılmadı” dedi.

KAN DONDURAN TEHDİTLER

Darbeci Mürsel Çıkrıkçı’nın kalkışma gecesi Çengelköy’de yaşattığı kâbus, ses kayıtlarına yansımıştı. Halka ateş açarken yaşlı kadına “Çök, Fetih Suresi oku asker için. Bana başka şey yapma gereği bırakma” diye bağıran Çıkrıkçı, “Helikopterler direnen kalabalıklara doğrudan ateş etsin. Affetmek yok, hiçbirine af yok. Hiç acımasınlar” diye emir vermişti. Selaların okunmasından da rahatsız olan darbeci albay “Allahsız kitapsızlar” diyerek küfretmişti. Olaylarda darbecilere direnen 8 kişi şehit düşmüş, 84 kişi de yaralanmıştı. Kalkışmanın ardından Kuleli Askerî Lisesi kapatılmıştı.