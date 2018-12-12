Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanlığı tarafından “Bugünün Türkiye’si” paneller dizisinin yeni etabı, “Değişen Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlığıyla bugün Londra’da gerçekleştirilecek. Panele; her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlatacaklar. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak. Panele İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum’un Başkanı Lady Olga Maitland’ın moderatörlüğünü üstlenecek. Panelde konuşmacıları ve ele alacakları konu başlıkları arasında; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, “Ortadoğu Bağlamında Türkiye’nin Batı ile İlişkileri, SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın “Türkiye’nin Ortadoğu Politikasındaki Dönüşüm”, Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Eski Başkanı Dr. Claire Spencer “Brexit Sonrası Türkiye ile Ticari İlişkiler ve Diplomatik Ortadoğu Ajandası” bulunuyor.