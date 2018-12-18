Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

CHP, büyükşehir adaylarını belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, 24 Aralık’ta yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısı bugüne alındı. Şu ana kadar 7 büyükşehir, 20 il adayını açıklayan CHP’nin, İYİ Parti’ye bırakılan 10 il dışında, 13 büyükşehir ve 31 il adayını da kısa sürede netleştirmesi bekleniyor. Bugün, CHP Genel Merkezi’nde toplanacak PM toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte, Antalya, Adana ve Bursa adaylarının da açıklanması bekleniyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinde ziyaret ettiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

İzmir’de ise durum daha karışık. Mevcut başkanın yanı sıra dört isim adaylık için yarışıyor. Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ya da Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi konuşulanlar arasında bulunuyor.

Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yavaş’ın yerine Kılıçdaroğlu’nun danışmanı eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ya da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun aday gösterileceği belirtiliyor.

Bugün gerçekleştirilecek PM toplantısında İstanbul adayının yanı sıra Antalya, Adana ve Bursa adaylarının açıklanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana’da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in aday gösterilmesi bekleniyor.