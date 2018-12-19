Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Selek BALIKESİR

Çok ilginç, sürprizlere gebe bir seçim süreci yaşıyoruz. Siyasi partiler 24 Haziran’da tatbik ettikleri ittifakı, mahallî idarelerde de deneyecekler. AK Parti ve MHP cenahında baskın liderlikten dolayı çatlak oluşmadı. Ancak muhalefetin başı biraz dertte. Bazı yerlerde masa kurulmadan dağıldı denebilir. İlk bomba da Balıkesir’de patladı. Bu ilde geçtiğimiz seçimde yüzde 30 oy alan CHP, adayını geri çekti ve kendi oylarının ancak yarısı kadar temsil hakkı bulunan İYİ Parti’nin adayını destekleme kararı aldı. Ankara’da masa başında yapılan hesapların sahadaki karşılığı ne olacak bilinmez. Bilinen bir şey var ki CHP Balıkesir teşkilatı rahatsız. Bu da AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz’ın işini kolaylaştırdı.

Balıkesir’de seçim, referandum gibi olacak. Yüzde 50+1’i bulan başkanlığı alacak. Bir buçuk yıl içinde Ahmet Edip Uğur ve Zekai Kafaoğlu’ndan sonra üçüncü büyükşehir belediye başkanını görmeye hazırlanan şehirde kimin kazanacağı merak ediliyor. Biz de bu meraklılardan biri olarak Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti’nin büyük şehir adayı Yücel Yılmaz’ı dinledik. İlde AK Parti’li 14 ilçe belediye başkanının arasından ön plana çıkmasının sebebini sorduk.

SAĞ SEÇMEN YÜZDE 54

Balıkesirlilerin mahallî seçimde partiye değil daha çok adaya baktığını belirten Yücel, “Siyasi konjonktür vatandaşın oy kullanma eğilimini değiştiriyor. Yüzde 54’lere varan sağ seçmenin her zaman tercihi değişiyor. Bu da kişiye göre davranacakları bir seçim olacak. Bize en uzak duranlar bile ‘Ben beğeniyorum ama şimdilik oy vermeyi düşünmüyorum’ diyor. Balıkesir seçmeni ne istediğini çok iyi bilir. Siyaset üstü düşünür. Parti tarafında düşünmez. Bunu farklı seçimlerde gördük. Edremit gibi ilçelerimiz AK Parti’yi, MHP’yi, CHP’yi gördü. Seçmen yönetim tarzını beğenmezse ve başkanla ilgili kafasında sorusu varsa parti gözetmeksizin oyunu değiştirebiliyor. Bu manada dersimize çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizden karşılık alacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde şehrimize yol haritasını koymak istiyoruz. İlçelerimizin hiçbiri bize uzak değil” dedi.

ÖNCE DÜNYAYI GEZDİM

Başkan Yücel Yılmaz, “Belediye başkanları genelde avukat ve müteahhit oluyor. Siz eğitimcisiniz. Bunun avantajı ya da dezavantajı var mı?” şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: “Benim eğitimci kimliğim eski. Yaklaşık 24 bin öğrenciye hizmet veren, 600 personel istihdam eden eğitim kurumlarını yöneterek geldim. Bu çok şey öğretti. Belediye başkanı olmadan önce Avrupa’nın tamamını ve üniversiteleri gezmiştim. Hizmetleri görüp ‘Bizde niye yok’ demeye başlamıştım. Bir gün AK Parti ‘Belediye başkanı olur musun?’ diye davet etti. Belediye başkanı olduktan sonra dünyayı gezmedim. Kokoreç yemeyen insanın canı kokoreç istemez. Kaliteyi görmek, insanlara yaşatmak lazım. İnsan kaynağı, bilgi, finans ve zaman yönetimi konusunda uzmanlıklarım ve eğitimlerim var.”

ÖNCE BARIŞTIRDIK

Yücel Yılmaz göreve ilk başladığı yıllarda vatandaştan belediyeye günlük 300’den fazla komşu şikâyeti alıyormuş. Bundan dolayı projeleri komşuluk hakkı üzerine geliştirmişler. Yılmaz “Zabıtamıza, belediye çalışanlarımıza eğitim verdik. Her müdürlüğümüze ayrı görevler yükledik. Mesela yapı kontrol müdürü şikâyet üzerine işlem yapan değil, barıştıran tarafta oldu. Şikâyetleri yarı yarıya düşürdük” dedi.

ÇOCUKLARA YÜZMEYİ ÖĞRETTİK

Yücel Yılmaz’ın Türkiye’ye örnek olacak icraatları var. Onlardan biri “Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Havuza” projesi. Belediye, okul bahçelerine kurduğu havuzlarla şimdiye kadar binlerce çocuğa yüzmeyi öğretmiş. “Hamdolsun. Bütün çocuklarımız ilkokul ikinci sınıfta yüzmeyi öğrenecek dedik” diyen Başkan Yılmaz “Kurtdereli güreşleri, basketbol takımımız, kent konseyi, matematik cepte gibi projelerimiz de marka oldu” şeklinde konuştu.