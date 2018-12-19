Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mega yat, Marmaris Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı. Cumaya kadar ilçede kalacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan gelecek tankerle akaryakıt ikmali yapılacağı bildirildi.Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta 19 mürettebat çalışıyor.Suit odalarında 12 konuk ağırlayabilen yatın yaz aylarında haftalık kirasının 497 bin euro (yaklaşık 3.000.000 TL) olduğu iddia edildi.