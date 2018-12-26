İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düşmüş durumda.
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
26.12.2018 - 08:59 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saat 04.30 itibari etkisini göstermeye başladı. Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düşmüş durumda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düşmüş durumda.
Etiketler : istanbul,kar yağışı,çamlıca tepesi,
595243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595243.aspx
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