Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düşmüş durumda.



ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.









