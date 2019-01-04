Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Pompeo'nun Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Pompeo'nun, Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta kullandığı ifadeler hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

"Pompeo'nun dün bir internet haber sitesine verdiği mülakatta, Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, Pompeo'nun YPG/PKK terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesinin, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini gösterdiğini kaydetti.

Aksoy, Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan Türkiye'nin, bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesinin "asla kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerek terörle mücadelesinde, gerek Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüz binlerce Suriyeli Kürt'e halen Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır."

Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye'ye ilişkin skandal ifadeler kullanan Pompeo, "Bunları tüm cephelerde yerine getireceğiz. Sadece çekilme değil, Başkan'ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar: Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır." ifadelerini kullanmıştı.