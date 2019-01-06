Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti, EGS Kongre ve Fuaye Alanında gerçekleştirilen törenle 31 Mart yerel seçimleri adaylarını açıkladı. Kurtulmuş'un açıkladığı ilçeler ve isimler şunlar oldu:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Pamukkale-Avni Örki, Merkezefendi-Muhammed Subaşıoğlu, Honaz-Turgut Devecioğlu, Sarayköy-Ahmet Necati Özbaş, Buldan-Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı), Bozkurt-Hamdi Cin, Güney-Halil Ayhan, Çardak-Hüsnü Yılmaz, Çal-Fethi Akcan (Cumhur İttifakı), Çivril-Niyazi Vural, Çameli-Cengiz Aslan, Baklan-Yusuf Gülsever, Bekilli-Mustafa Çoban, Babadağ- Salim Demirezen, Beyağaç-Mustafa Akçay, Acıpayam-Hulusi Şevkan, Serinhisar-Şeref Turhan, Kale-Mehmet Salih Sağınç, Tavas-Hüseyin İnanlık