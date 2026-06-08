Doğa Sigorta, İstanbul Topkapı Üniversitesi iş birliği ile sektörde bir ilk olarak imza attığı, Acente Gelişim Akademisi’nin 5. Dönem mezunlarına sertifikalarını törenle takdim etti.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesindeki Doğa Sigorta Konferans Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda, mezun olan acentelerin başarısı cübbe giyme onuru ile taçlandırıldı.

Törende acentelere, sertifikalarını İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar takdim ettiler. Üniversitenin akademisyen kadrosu ile Doğa Sigorta’nın icra kurulu ve yöneticileri de bu törende yer aldı.

Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi 5. mezunlarını verdi

Acentelerin mesleki yetkinliklerini güçlendirmeye ve gelişimlerine destek olmaya yönelik olarak 2023 yılında kurulan Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi’nde bu dönem, Türkiye genelinde katılımcı toplam 113 acenteden 44’ü başarı ile mezun oldu.

5. Eğitim dönemini tamamlayan akademiye şimdiye kadar 431 acente katıldı, 162 acente derslere devamlılık ve sınavlardaki başarıları ile e-Devlet tanımlı sertifikalarını almaya hak kazandı.

Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi 5. mezunlarını verdi

3 Ocak - 8 Nisan 2026 tarihleri arasında Dijital Pazarlama, Hasar Süreci Yönetimi, Müşteri Odaklı Satış Teknikleri, Sigorta Fiyatlaması ve Sigorta Hukuku eğitimlerinin verildiği, birbirinden değerli akademisyenler ve sektör liderleri tarafından özenle oluşturulan geniş kapsamlı, ücretsiz, 96 saatlik online eğitim programını başarı ile tamamlayan acenteler cübbe giyme onuruna erişmenin sevincini yaşadılar.

Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi 5. mezunlarını verdi

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, mezun acentelerin sevincini paylaşırken, duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

‘’Sevgili Acentelerimiz; Acente Gelişim Akademisinde başarıya ulaşmak için gösterdiğiniz kararlılık, sizleri sadece birer profesyonel değil, ömür boyu öğrenmeyi ilke edinmiş birer sektör öncüsü yapıyor. Yoğun işleriniz beraberinde öğrenci olmayı da layıkıyla başardığınız için sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu programdan aldığınız güncel donanım, sahada sizleri çok daha rekabetçi, stratejik ve kazançlı noktalara taşıyacaktır. Sizler büyüdükçe, Doğa Sigorta ailesi içinde öncü, teşvik edici bir güç oluşturacak ve sektöre yön veren ayrıcalıklı bir topluluk haline geleceksiniz. Bizler de bu bağın kopmaması adına, mezuniyet sonrasında da sürdürülebilir, teknoloji tabanlı ve sürekli gelişimi destekleyen bir "Mezun İletişim ve Gelişim Ağı" üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vizyonun en taze meyvesini de bir süre önce beğeninize sunduk. Mezun acentelerimiz için tamamen özel olarak hazırladığımız "Akademiden" isimli dergimiz yayın hayatına başladı. Altı ayda bir düzenli olarak yayınlanacak olan dergimiz; en güncel sektörel gelişmeleri, iş dünyasına yön veren küresel trendleri ve işinizi büyütecek stratejik bilgileri doğrudan sizlerin masasına taşıyacak. Sadece mezun acentelerimize özel gönderilecek olan "Akademiden" dergisi, eğitim bittikten sonra da entelektüel ve profesyonel ortaklığımızın kesintisiz devam edeceğinin en büyük kanıtıdır. ‘’





Doğa Sigorta Acente Gelişim Akademisi 5. mezunlarını verdi

Coşkun Gölpınar, sözlerini tamamlarken, Doğa Sigorta acentelerine vizyoner, kurumsal ve profesyonel bir bakış açısı katmak üzere emek ve donanımını ortaya koyan başta Rektör Prof. Dr. Emre Alkin olmak üzere İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin akademisyenleri ve sektörün temsilcisi eğitmenlerine teşekkürlerini iletti.

Haberle İlgili Daha Fazlası