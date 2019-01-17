Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen her fırsatta halkçı görünüp, hak hukuk naraları atan Sözcü, iş kendi çalışanlarına gelince gaspçıya dönüşüyor. Son olarak sendikalı çalışanlarını hedefe koyan Sözcü’nün yönetici takımı, baskıyla herkesi sendikadan istifa ettirdi.

Sözcü gazetesinde aralarında Mediha Olgun’un da bulunduğu iki kişi hakkında FETÖ soruşturması başlatılınca gazetenin patronu Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, ‘Kayyum’ gelecek korkusuyla gazetede sendikalaşmaya gitme kararı aldı. Talimatla hemen 75 kişinin sendikaya girmesini istedi. Amaç, kayyum gelirse zorluk çıkarmaktı. Bu arada gazete yönetimi FETÖ soruşturmasının gazeteye değil sadece bu iki kişiye yönelik olduğuna dair haberler yaymaya başladı. Bunlar, gazete yönetiminden habersiz yapılmış gibi öne sürüldü. Daha sonra kayyum gelme ihtimalinin ortadan kalktığını düşünen Sözcü yönetimi, sendikalaşma hamlesini durdurdu.

Bundan sonraki süreçte Sözcü çalışanları, AMK’nın da kapatılmasının ardından sendikanın toplu iş sözleşmesini yapması için gerekli çoğunluğu yakalamaya çok yaklaştı. Sendikalı çalışanların listesini bir şekilde ele geçiren Sözcü Genel Müdürü Asım Akgül, durumu Burak Akbay ile paylaştı. Bunun ardından yetki alan Akgül, birim müdürlerine “Biriminizdeki sendikalılar, sendikadan istifa etsinler ya da işten çıkarırız” diye sözlü tebliğde bulundu. Birim müdürleri de tebliği çalışanlara iletti. Çalışanların sendikadan istifa belgelerini yönetime iletmesi şart koşuldu. Fakat sendikadan baskıyla istifa ettirmenin 4,5 yıl kesin hapis cezası olduğunu öğrenen birim müdürleri, istifa yazılarını toplamayarak, çalışanları yönetime yönlendirdi.

Yaşanan baskı süreciyle ilgili kınama yayınlayan Türkiye Gazeteciler Sendikası “Sözcü gazetesi yöneticileri, çalışanların sendikalı olma hakkını gasbediyor. Gazeteciler Sendikasına üye olan Sözcü çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri için üç gündür yoğun bir baskı uygulanıyor. Sözcü yöneticileri, gazetecileri tek tek çağırarak sendikadan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ediyor. Anayasayı tanımayan, çalışanların sendika hakkını kabul etmeyen, gazetecilere yönelik saldırgan bir tutum içinde olan Sözcü gazetesi yöneticileri, lafa gelince ülkede hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunuyor(!) Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor” ifadelerini kullanmıştı.

MAAŞLARI DA GASBETMİŞTİ

Çalışanlarının hakkını gasbetme konusunda bu olay Sözcü’nün ilk vukuatı değil. Sözcü, 2017 yılında da çalışanlarının 1,5 aylık maaşına el koymuştu. 2016 yılının sonunda Maliye Bakanlığı yetkilileri Sözcü’nün mali yapısını denetlemişti. Denetlemeler sırasında çalışanların sözleşmelerinde ikramiye verilmesi gerektiğine dair bir madde olduğu fakat gazetenin hiçbir çalışanına bu hakkını vermediği görüldü. Bunun üzerine mali ceza kesildi ve çalışanlara biriken ikramiyeleri de ödetildi. 2016’nın Aralık ayında ikramiyelerini alan Sözcü çalışanları şoku denetim bitince yaşadı. Sözcü yönetimi ikramiyeleri bahane ederek, onun karşılığında çalışanların 1,5 aylık maaşlarını vermedi.

Sözcü yönetiminden hiç kimseye şu ana kadar sendikadan zorla istifa ettirmenin karşılığı olan 4,5 yıllık hapis cezası talebiyle dava açılmış değil. 2017 yılında çalışanlarının 1,5 aylık maaşına el koymanın bedelini de hiç kimse ödemedi.