6 kişinin öldüğü Göçemen Apartmanı iddianamesi hazır: 7 sanık için istenen ceza belli oldu

6 Şubat depremlerinin en ağır yıkıma neden olduğu Hatay'da yıkılan ve 6 kişinin ölümüne neden olan 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı için 7 sanık hakkında, 22,5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameye giren bilirkişi raporunda binadaki uyumsuzluklara dikkat çekildi. Binanın müteahhidi Mehmet Salih G. ise inşaatta "en kaliteli malzemeleri kullandığını" iddia etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nda 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

22,5 YIL HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Tutuklu sanıklar müteahhidi Mehmet Salih G., yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet G., proje ve uygulama denetçisi Züheyr G. ile tutuksuz sanıklar zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Z. ve jeofizik mühendisi Evren G. ile firari şantiye şefi Mehmet Fatih R. ve kontrol elemanı Selman Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DİKKAT ÇEKEN BİLİRKİŞİ RAPORU

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın zemin ve temel etüt raporunun güncel mevzuata göre düzenlenmediği belirtildi. Raporda, ayrıca rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu olduğu kaydedildi.

'EN KALİTELİ MALZEMELERİ KULLANDIM'

Tutuklu Mehmet Salih G. iddianamedeki ifadesinde, binanın yapımının 2021'de tamamlandığını ifade etti.

Binayı özenle yaptırdığını öne süren Mehmet Salih G., "Söz konusu binanın yapımında piyasadaki en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösterdim. Çalışan işçileri daha önce çalışmış tecrübeli işçiler arasından seçtim. Benim binam sürekli yapı denetim firması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendi. Binanın statik proje müellifine bina projesini hazırlarken 'Benim binalarımda demir konusunda acımayacaksın, ne kadar gerekiyorsa en kaliteli demiri belirteceksin' derdim" iddiasında bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet G. de deprem ivmesinin büyüklüğü nedeniyle binanın yıkıldığını, yıkımda sorumluluğunun olmadığını düşündüğünü belirtti. Diğer sanıklar Züheyr G, Evren G. ve Hıdır Z. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.