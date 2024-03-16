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6 Şubat'ta 37 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı'ndaki facia 14 yıl önceden bağıra bağıra gelmiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
6 Şubat&#039;ta 37 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı&#039;ndaki facia 14 yıl önceden bağıra bağıra gelmiş

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman'da yıkılan ve 37 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı ile ilgili 14 yıl sonra ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Müteahhit Bilal K.’nin 2010 yılında ortaya atılan 'Binada eğim var, bina yıkılacak' iddiaları üzerine, çeşitli kuruluşlardan rapor alarak binada sorun olmadığını ispatlamaya çalışarak haberlere konu olduğu öğrenildi.

Adıyaman Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Karayolları 87. Şube Şefliği karşısında bulunan zemin artı 8 katlı Zümrüt Apartmanı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yıkıldı, binada 37 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklara, “Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

6 Şubat'ta 37 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı'ndaki facia 14 yıl önce bağıra bağıra gelmiş - 1. Resim

Üç kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 29 Şubat tarihinde gerçekleşti. İkinci duruşması ise 15 Mayıs görülecek olan Zümrüt Apartmanı davasında ilginç bir detay ortaya çıktı.

6 Şubat'ta 37 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı'ndaki facia 14 yıl önce bağıra bağıra gelmiş - 2. Resim

BELEDİYEDEN RAPOR ALMIŞ

Tutuklu sanıklardan Müteahhit Bilal K.’nin 2010 yılında bina ile ilgili ortaya atılan ‘Binada eğim var, bina yıkılacak’ iddiaları üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları belgeleri afişe yazarak binaya astığı ve binanın sağlam olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

6 Şubat'ta 37 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı'ndaki facia 14 yıl önce bağıra bağıra gelmiş - 3. Resim

2010 yılı Aralık ayında, binaya astığı afişte “Bu binada en küçük bir hata olmadığını biz belgeledik. İftira eden vatandaşlar, hodri meydan siz de belgeleyin” başlığı altında Adıyaman Belediyesi'nden alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi, Makine Mühendisinin Periyodik Ölçüm Raporu, Jeoloji Mühendisi'nin Zemin Etüdü Raporu ve İnşaat Mühendisleri Yapıda İmara aykırı olmadığı yönündeki raporların yer aldığı görüldü.

6 Şubat'ta 37 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı'ndaki facia 14 yıl önce bağıra bağıra gelmiş - 4. Resim

Zümrüt Apartmanı’na asılan bu afişin o tarihte basın yayın kuruluşlarında haber olduğu öğrenildi.

Bilal K., 29 Şubat'ta görülen duruşmada, binayı arsa sahibine teslim ettikten sonra kendisinin bilgisi dışında kaçak kat yapıldığını söylemişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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