Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tünel işletmesi kalite standartları kapsamında geliştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 arasında araç geçişi yapılmayacak.
Avrasya tüneli trafiğe kapatılacak
29.01.2019 - 15:18 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.
Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tünel işletmesi kalite standartları kapsamında geliştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avrasya tüneli,trafiğe kapatılacak,
601063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601063.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER