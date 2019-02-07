Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesinden aldığı 350 bin lira karşılığında İhlas’a iftira atan Sabahattin Önkibar’ın gerçek yüzünü açıklıyoruz.

Bu satılık kalemin gazeteci olmadan evvel de bir “şantajcı” olduğu ve o dönem bu suçtan dolayı 9 ay hapis ve 400 lira para cezası aldığı mahkeme kayıtlarında sabit.

Olay, 1981 senesinde vuku buluyor. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin belgelerinde suç hanesinde “Şantaj Suretiyle Menfaat Temini” olarak yansıyan vak’a özetle şöyle gelişiyor:

Kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Sabahattin Önkibar, 3 Kasım 1981’de iş adamı Piyer Pırlant’ın iş yerine gidiyor.

Kendisini tanıdığını beyan eden Sabahattin Önkibar, istihbarat birimlerinin elinde kendisinin bazı örgütlerle ilişkisinin olduğuna dair birkaç dosyanın olduğunu söylüyor. Tahkikatın devam ettiğini söyleyerek “şefim” dediği Teğmen Oktay’la Piyer Pırlant’ı tanıştırmak istiyor. İsmi sorulduğunda ise “Mühim değil, Kemal olarak bil yeter” diyor ve ekliyor, “Teğmen Oktay sana yardım etmek istiyor, ancak aramızdaki konuşmalar gizli kalmalı, deşifre olduğu takdirde bu senin için iyi olmaz” deyip Pırlant’ın iş yerinden ayrılıyor.

İşte şantajın ilk ayağı böyle başlıyor.

Paranın kokusunu alan şantajcı Sabahattin, ertesi gün Piyer Pırlant’ın iş yerine tekrar gidiyor. Onu bulamayınca telefonla arayıp 5 Kasım günü InterContinental Otel’in önünde buluşmak için randevu alıyor.

Görüşme sırasında dosyayı kapatmak için Piyer Pırlant’tan aleni bir şekilde 600 bin TL rüşvet istiyor. Müştekinin bu meblağı kabul etmemesi üzerine rakam önce 300 bine, ardından 115 bin TL’ye kadar düşüyor.

Dolandırıldığının farkına varan Piyer Pırlant, polisle iş birliği yapıp 4 gün sonra Taksim The Marmara Otelinde parayı teslim edeceğini söyleyip Sabahattin Önkibar’a randevu veriyor.

Buluşma yerinde polis tarafından seri numaraları kaydedilen paraları alan şantajcı Sabahattin, ekipleri karşısında görünce şoke oluyor...

O dönem 20 yaşında olan Sabahattin Önkibar, iş adamlarından tehdit ve şantaj yoluyla para tırtıklayım derken kendini bir anda hapiste buluyor.

Ve mahkeme yaklaşık bir yıl sürüyor.

TCK’nın 503/1 maddesi uyarınca şantajcı Sabahattin’e 6 ay müddetle hapis ve 3 bin TL ağır para cezası veriliyor. Ardından 522. madde gereğince hapis cezası 9 aya, para cezası da 4 bin 500 TL’ye çıkarılıyor. 160 TL’yi bulan mahkeme masrafları da cezaya ilave ediliyor.