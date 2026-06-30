Meksika'nın Yucatan eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklarken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Meksika'nın Yucatan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Yucatan eyaletine bağlı El Progreso kentinin yaklaşık 75 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

Yerel saatle meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI YOK

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar ihbarı alınmadığı ifade edildi. Bölgede olası artçı sarsıntılara karşı gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

VENEZUELA'DAKİ DEPREMLERİN ARDINDAN GELDİ

Meksika'daki deprem, kısa süre önce Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin kaydedildiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın 6,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu duyurmuştu.

Resmi verilere göre Venezuela'daki depremlerde bin 943 kişi hayatını kaybederken, kayıp ihbarlarının sayısı da 68 bini aşmıştı. Meksika'daki son depremde ise şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

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