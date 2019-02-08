Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi’ne 2009 yılında temel atılarak başlanmıştı. Bir süre önce de projede revize yapılması için çalışmalar durdurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara yeniden başlandı. Yeni projede ilk etapta şehirlerarası terminal binası ve şehir hatları seferlerinin yapılacağı iki ayrı iskele hizmet vermeye başlanacak. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

İSKELELERDE IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni yapılacak transfer merkezi açıldığında vapur, deniz otobüsü, motor seferleri, metro hatları, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve otobüs hatlarıyla entegre olacak. Alanda şu anda 700 metrekare büyüklüğünde geçici iskele binasının yapımı sürüyor. Binanın çelik konstrüksiyon kısmı tamamlanırken işçiler çatı kaplama ve izolasyon işlerini tamamlanıyor. İlk etapta kullanılacak iskelelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İskelelerde şu anda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.