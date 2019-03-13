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İzmir Halkapınar'da göçük meydana geldi
13.03.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Halkapınar'da metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması amacıyla yaptırdığı yer altı parkında bu sabaha karşı göçük meydana geldi. Olayda iki güvenlik görevlisinin duvar altında kaldığı öğrenildi.
Etiketler : İzmir,Halkapınar Metro,göçük,
610133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610133.aspx
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