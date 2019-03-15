Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında  düzenlenen törendeki konuşmasında, Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında  gerçekleştirilen terör saldırısına da değindi.

Sadece ibadet için bir araya gelen korumasız, savunmasız insanlara  karşı hunharca bir katliamın gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, "Kimler  tarafından bu katliam yapıldı? Caniler, sapıklar tarafından bir cinayet işlendi.  Bu katliam İslamofobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne  serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı  verici noktayı açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Katliamın caniler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandığını  ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Canlı yayımlama alçaklığı  ve sapıklığının da gösterildiği bu ırkçı  terörü  şahsım, MSB mensupları,  TSK adına en şiddetli şekilde kınıyorum,  lanetliyorum. Bu tür elim olayların bir kez daha tekrar etmemesini temenni  ediyorum ancak sapıkların hamileri oldukça bu tür alçaklıkların da bitmeyeceğini  hepimiz biliyoruz. Yaşanan menfur katliamda hayatlarını kaybeden insanlara  rahmet, yakınlarına ve insanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum.”
 