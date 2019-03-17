Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu kaydeden Altun, “El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar
17.03.2019 - 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “El birliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Altun,twitter,Recep Tayyip Erdoğan,
610901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610901.aspx
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