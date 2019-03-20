İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'da iki  camiye yapılan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası DEAŞ’lı bir  şüphelinin, örgütten gelen "Sinagog ve kiliselere bombalı ve silahlı saldırı  düzenleyin" talimatı doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma  başlattı.  

Söz konusu soruşturma kapsamında, 17 Mart’ta Şişli'de bulunan örgüt  hücresine operasyon düzenleyen ekipler, eylem hazırlığındaki S.M’yi gözaltına  aldı. 

Adreste ele geçirilen dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar özel ekip  tarafından incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen  şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milliyet