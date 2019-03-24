Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber Seçim Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı.

'MANSUR YAVAŞ VERGİ KAÇAKÇISI'

"Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a ilişkin; "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyük şehirde yapacak kapasite değil, daha önce belediye başkanlığı yapmış mı? İki seçimdir kaybetmiş, tekrar CHP öne sürüyor. Bay Kemal yerini kimseye kaptırmak istemiyor bunu da kaybedeceğini biliyor." dedi.

Mansur Yavaş'ın Ankara'da '10 puan fark attım' iddiası

"Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış. Bu arkadaş böyle birisi. Bu arkadaş belediye başkanlığını, yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarında yapmış. Beypazarı nere Ankara nere. Bunlarda bu ufuk yok. İki seçimi kaybetmiş, tekrar öne sürüyor. Bay Kemal öyle bir aday koyayım ki yarın beni zor sokmasın düşüncesinde. 4'lü mekanizmayı devreye sokuyorlar, HDP-CHP-İYİ Part-Saadet Partisi.

Biz bu arada MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın gücü, kişiliği onunla mukayese edilmez. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı.

Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var.

'Bizim sözümüz senet' demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle bir iş yapamazsınız. Sözümüz senet deyip senedi sahte diyen insanı aday yapacaksın.

Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

Bu tür şeyler tepeden tırnağa yalan. Meydana 450 bin insan gelmesi sinyaldir. Bundan daha büyük anket olur mu? En büyük anket pazar günüdür. 450 bin kişi buraya gelmişse bunun geometrik bir çarpanı vardır. Onun mürebbiyesi Bay Kemal. Onun verdiği ders ile çalışıyor. Her şey yalan üzerine. Bunla kimseyi aldatması mümkün değil. Çuval değil ki şöyle büzesin."