Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yolculuk yaptı. Hattın plan ve projesinin hemen her evresinde olan Yıldırım, Feneryolu İstasyonu’ndan metroya binerek Tuzla’ya kadar seyahat etti.

Ulaştırma Bakanlığı döneminde ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’yla ilgili görüşleri yerinde dinlemek isteyen Yıldırım, yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip İstanbul’a ilgili talep ve beklentilerini sordu.

Hattı planlayan, ihale eden, uygulayan ve açılışını yapan Yıldırım’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehir içi metro ve banliyö hatlarının yaygınlaştırılması konusunda taleplerini dile getirdi. Metro hatları ve tünellerin yaygınlaştırılmasıyla İstanbul trafiğini rahatlayacağını ifade eden bazı vatandaşlar, bu sayede kendi araçlarını bırakarak raylı sistemi ve toplu taşımayı tercih edebileceklerini söyledi.

Londra’dan Pekin’e kadar kesintisiz tren yolculuğu sağlayarak Türkiye’nin hem turizmine hem ticaretine önemli katkı yapacak demir yolu hattı, Yıldırım’ın en çok önem verdiği projelerin başında geliyor.

Semiha Yıldırım ile birlikte metro hattını da kullanan İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, raylı sistemler ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını söyledi.

KİTAP AL, OKU GETİR

Binali Yıldırım, metro istasyonlarında kütüphaneler kuracaklarını, araçlardan inenlerin buradan kitap alıp okuyup geri getireceğini belirtti.