Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Bu kapsamda ittifak yapılmayan 30 ilin en az yarısında belediye başkanlığının kazanılacağı düşünülüyor. Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Düzce, Elâzığ, Gümüşhane, Kütahya, Karaman, Kilis, Nevşehir, Sivas, Yozgat’ta 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran milletvekili seçimlerinde yüzde 50’nin üzerinde oy alan AK Parti’nin mahallî seçimlerde bu illerde zorlanmayacağı değerlendiriliyor.

AK Parti teşkilatı “kıl payı” kazanılan illerde de birinci parti olmak için gece gündüz çalıştı. Özellikle 2014 yerel seçimlerinde çok az bir oyla kazanılan Kastamonu’nun kaybedilmemesi ve yine “kıl payı” kaybedilen Zonguldak’ın alınması için yoğun bir şekilde kampanya yapıldı. Yine, AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde oy oranını yükselttiği Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Isparta, Kütahya, Karabük ve Zonguldak’ta kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.