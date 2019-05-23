Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da da Çerkez Dernekleri Federasyonu öncülüğünde düzenlenen anmanın ardından protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Bir heyet Rus Konsolosluğu önüne 1864 tarihinde Ruslar tarafından ülkelerinden sürgün edilen iki milyonu aşkın Çerkez için siyah çelenk bıraktı. Yarım milyon Çerkez, Ruslar tarafından yurtlarından sürüldükten sonra açlık, soğuk, salgın hastalıklar ile Karadeniz’in azgın dalgalarında yolculuklarının daha ilk günlerinde can vermişti. Günümüzde, 6 milyonu Türkiye’de olmak üzere 7 milyonu aşkın Çerkez hâlâ ana yurdu dışında ve dünyanın 40 ülkesinde yaşıyor.