Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve kent protokolünün katılımıyla valilik önündeki resmi bayramlaşma törenine düzenlendi.

Ünal, resmi bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile CHP arasındaki ortak yayın görüşmelerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Altay'ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade eden Ünal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra Sayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.